Правоохранители также отметили, что причиной взрыва стала граната. По крайней мере такова предварительная версия.
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Гость скончался на месте
По данным полицейских, взорваться могла граната РГН. Взрыв травмировал гостя, 44-летнего жителя Чернигова. Мужчина получил телесные повреждения, от которых умер на месте. Хозяин дома, 52-летний львовянин, получил тяжелые травмы. Его госпитализировали и за его жизнь сражаются медики.
В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в доме. Само же сообщение об инциденте поступило на оперативную линию 102 вечером 31 марта около 22:30. На место происшествия тогда отправились взрывотехники, а также сотрудники других служб полиции Львовской области.
Следователи уже открыли уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами. Еще одно связано с умышленным убийством. Правоохранители отмечают, что максимальное наказание, которое может ожидать по этим статьям, – 15 лет за решеткой.
Проводится досудебное расследование, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и происхождение боеприпаса,
– отмечают в полиции.
Подобные случаи уже происходили
- К сожалению, это не редкие случаи взрывов гранат. Так, 23 января 2023 года раздался взрыв в многоэтажке на Львовском шоссе в Хмельницком. Случилось это около 11 часов. Тогда сообщили, что могла взорваться граната. В результате погиб мужчина. Женщину не удалось спасти медикам, пока они везли ее в больницу.
- А вот 2 декабря силовики в Одесской области пытались задержать мужчину, совершившего преступление. Во время своего ареста он взорвал гранату. Из-за этого пострадали люди.
- Мощный взрыв произошел в Броварах 8 августа. Тогда 57-летний мужчина пытался разобрать гранату. В какой-то момент мужчина дернул за предохранительное кольцо, что и стало причиной детонации. Чудом ему удалось не пострадать в результате этого.