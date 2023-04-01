Правоохранители также отметили, что причиной взрыва стала граната. По крайней мере такова предварительная версия.

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Гость скончался на месте

По данным полицейских, взорваться могла граната РГН. Взрыв травмировал гостя, 44-летнего жителя Чернигова. Мужчина получил телесные повреждения, от которых умер на месте. Хозяин дома, 52-летний львовянин, получил тяжелые травмы. Его госпитализировали и за его жизнь сражаются медики.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в доме. Само же сообщение об инциденте поступило на оперативную линию 102 вечером 31 марта около 22:30. На место происшествия тогда отправились взрывотехники, а также сотрудники других служб полиции Львовской области.

Следователи уже открыли уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами. Еще одно связано с умышленным убийством. Правоохранители отмечают, что максимальное наказание, которое может ожидать по этим статьям, – 15 лет за решеткой.

Проводится досудебное расследование, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и происхождение боеприпаса,

– отмечают в полиции.

Подобные случаи уже происходили