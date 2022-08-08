В своей квартире мужчина решил разобрать гранату "РГО" (Ручная оборонительная граната – 24 канал). Он дернул за предохранительное кольцо и произошла детонация. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

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"Игры" с гранатой

В результате опрометчивых действий мужчины взрывной волной уничтожило мебель, сам он не пострадал. Теперь он будет нести уголовную ответственность за незаконное хранение гранаты.



В квартире из-за взрыва разбилась вся мебель / Фото Андрей Небытов



Из-за взрыва гранаты в квартире выбило окна / Фото Андрей Небытов



Хозяин дома будет нести уголовную ответственность / Фото Андрей Небытов

"Игрался с гранатой... Произошел взрыв", – мужчина рассказал подробности: смотрите видео

Небытов отметил, что в Броварском районе это уже второй случай за последние семь дней, когда элементарная неосторожность могла стоить жизни. Так, 1 августа 43-летний житель Броваров получил травму рук после манипуляций с запалом от гранаты.

"В очередной раз призываю граждан помнить о мерах безопасности при обращении со взрывоопасными предметами. Если же имеете незарегистрированное оружие, гранаты, патроны, не рискуйте, лучше сдавайте, тогда сможете избежать ответственности", – подчеркнул Небытов.

Взрыв гранаты возле полицейских

3 июня в Одесской области полицейские начали задерживать 27-летнего харьковчанина и его 29-летнюю сожительницу из Луганской области. Их подозревают в продаже оружия.

В этот момент задержания мужчина бросил гранату и она ранила троих правоохранителей. К счастью, полицейским быстро оказали помощь, поэтому их жизни ничего не угрожает.

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