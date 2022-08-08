У своїй квартирі чоловік вирішив розібрати гранату "РГО" (Ручна граната оборонна – 24 канал). Він смикнув за запобіжне кільце і відбулась детонація. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

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"Ігри" з гранатою

Внаслідок необачних дій чоловіка вибуховою хвилею знищило меблі, сам він не постраждав. Тепер він буде нести кримінальну відповідальність за незаконне зберігання гранати.



У квартирі через вибух розтрощило усі меблі / фото Андрій Нєбитов



Через вибух гранати у квартирі вибило вікна / фото Андрій Нєбитов



Господар домівки буде нести кримінальну відповідальність / фото Андрій Нєбитов

"Грався з гранатою… Стався вибух" – чоловік розповів подробиці: дивіться відео

Нєбитов зазначив, що на Броварщині це вже другий випадок за останні сім днів, коли елементарна необережність могла коштувати життя. Так, 1 серпня 43-річний житель Броварів отримав травму рук після маніпуляцій із запалом від гранати.

"Вкотре закликаю громадян пам'ятати про заходи безпеки під час поводження з вибухонебезпечними предметами. Якщо ж маєте незареєстровану зброю, гранати, набої, не ризикуйте, краще здавайте, тоді зможете уникнути відповідальності", – наголосив Нєбитов.

Вибух гранати біля поліцейських

3 червня на Одещині поліцейські почали затримувати 27-річного харків'янина та його 29-річну співмешканку з Луганщини. Їх підозрюють у продажі зброї.

У цей момент затримання чоловік кинув гранату й вона поранила трьох правоохоронців. На щастя, поліцейським швидко надали допомогу, тому їхнім життям нічого не загрожує.

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