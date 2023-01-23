В результате взрыва погиб мужчина. Также от полученных ранений в карете скорой умерла женщина.

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Что известно о взрыве в Хмельницком

По данным СМИ, взрыв прогремел около 11 часов в одной из квартир девятиэтажки на Львовском шоссе. По предварительной информации, взорвалось оружие, предположительно граната.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Пресс-секретарь полиции Инна Глега сообщила, что по факту смерти двух человек возбуждено уголовное производство.

На месте взрыва работают полицейские / Фото "Суспільне Хмельницький"

В Днепре мужчина устроил стрельбу и взорвал гранаты в квартире

В Днепре спецназовцы КОРД задержали мужчину, который бросил гранату в сторону правоохранителей, взорвал в квартире еще два боеприпаса и устроил стрельбу. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как выяснилось, это 32-летний военнослужащий, разыскиваемый за кражу оружия. Он арендовал квартиру по проспекту Гагарина в Днепре.

С места событийизъяли автомат Калашникова и фрагменты гранат. Полицейские открыли сразу три уголовных производства.