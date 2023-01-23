Внаслідок вибуху загинув чоловік. Також від отриманих поранень у кареті швидкої померла жінка.

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Що відомо про вибух у Хмельницькому

За даними ЗМІ, вибух прогримів близько 11 години в одній з квартир дев'ятиповерхівки на Львівському шосе. За попередньою інформацією, вибухнула зброя, ймовірно граната.

Наразі на місці подій працюють правоохоронці. Речниця поліції Хмельниччини Інна Глега повідомила, що за фактом смерті двох людей порушено кримінальне провадження.

На місці вибуху працюють поліцейські / Фото "Суспільне Хмельницький"

У Дніпрі чоловік влаштував стрілянину та підірвав гранати у квартирі

У Дніпрі спецпризначенці КОРД затримали чоловіка, який кинув гранату у бік правоохоронців, підірвав у квартирі ще два боєприпаси та вчинив стрілянину. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Як з'ясувалося, це 32-річний військовослужбовець, якого розшукували за крадіжку зброї. Він орендував квартиру на проспекті Гагаріна у Дніпрі.

З місця подій вилучили автомат Калашникова та фрагменти гранат. Поліцейські відкрили одразу три кримінальні провадження.