Внаслідок цього правоохоронці відкрили три кримінальні провадження. Наразі зловмисника затримали.
Зверніть увагу Конфлікт довів до застосування зброї: у Львові чоловік влаштував стрілянину в ресторані
У Дніпрі військовий влаштував стрілянину
Як стало відомо, спецпризначенці КОРД затримали чоловіка, який кинув гранату у бік правоохоронців, підірвав у квартирі ще два боєприпаси та вчинив стрілянину. На щастя, ніхто не постраждав.
У підсумку зловмисника затримали. Ним виявився 32-річний військовослужбовець, якого розшукували за крадіжку зброї. Він орендував квартиру на проспекті Гагаріна у Дніпрі.
Чоловіка затримали. З місця події вилучили автомат Калашникова та фрагменти гранат,
– зазначили у поліції.
Кримінальні провадження відкриті за статтями:
- про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами,
- про хуліганство,
- про посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця.
У Дніпрі затримала військового-зловмисника / фото ГУ НП у Дніпропетровській області
У Києві продавець влаштував стрілянину в торговому центрі
У грудні 2022 року киянка повідомила, що чула звуки, схожі на постріли в магазині на вулиці Петра Вершигори. На місце події негайно прибули поліцейські.
Як стало відомо, між продавцем і відвідувачем магазину виник раптовий конфлікт, під час якого продавець тричі вистрілив у підлогу. Внаслідок хуліганських дій ніхто не постраждав. Порушнику втекти завадили свідки події та потерпілий, які тримали його до прибуття поліції.