В результате этого правоохранители открыли три уголовных производства. Сейчас злоумышленника задержали.
Обратите внимание Конфликт довел до применения оружия: во Львове мужчина устроил стрельбу в ресторане
В Днепре военный устроил стрельбу
Как стало известно, спецназовцы КОРД задержали мужчину, который бросил гранату в сторону правоохранителей, взорвал в квартире еще два боеприпаса и устроил стрельбу. К счастью, никто не пострадал.
В результате этого злоумышленника задержали. Им оказался 32-летний военнослужащий, которого разыскивали за кражу оружия. Он арендовал квартиру по проспекту Гагарина в Днепре.
Мужчину задержали. С места происшествия изъяли автомат Калашникова и фрагменты гранат,
– отметили в полиции.
Уголовные производства открыты по статьям:
- о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами,
- о хулиганстве,
- о посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего.
В Днепре задержали военного-злоумышленника / фото ГУ НП в Днепропетровской области
В Киеве продавец устроил стрельбу в торговом центре
В декабре 2022 года киевлянка сообщила, что слышала звуки, похожие на выстрелы в магазине по улице Петра Вершигоры. На место происшествия немедленно прибыли полицейские.
Как стало известно, между продавцом и посетителем магазина возник внезапный конфликт, во время которого продавец трижды выстрелил в пол. В результате хулиганских действий никто не пострадал. Нарушителю сбежать помешали свидетели происшествия и потерпевший, которые держали его до прибытия полиции.