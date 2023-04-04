В частности, помещение по улице Пекарской примут на баланс города Льва. Там будет развиваться система реабилитации.

Обратите внимание Избивший военного поп мог сбежать из Хмельницкого

Насчет самостроя на Сыхове. Его демонтируют в ближайшее время. Приняли первое решение о передаче земельного участка Православной церкви Украины. Она будет принадлежать общине,

– заявил Садовый.

Мэр Львова добавил, что более сложная ситуация с храмом на улице Бобанича. Имущество принадлежит общине, которая на словах уже отреклась от МП.

Садовый подчеркнул, что есть два варианта: либо стать официальной украинской церковью, либо пройти процесс национализации. Мэр Львова заметил, что все необходимые документы уже подготовлены.

Ранее под Свято-Владимирской церковью был протест

Под Свято-Владимирской церковью на Сыхове во Львове в апреле прошел протест. Люди пришли, чтобы выразить свое возмущение из-за избиения военного в церкви в Хмельницком.

Пришли под самострой и поклонники пророссийских попов. Они пытались прогнать протестующих.

Любопытно! Ранее девушка, спасшаяся из Мариуполя, мощно разнесла поклонников УПЦ МП. Украинка подчеркнула, что здесь говорится о национальной безопасности.