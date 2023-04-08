Про це пишуть в місцевих телеграм-каналах та ЗМІ. До слова, раніше депутати Хмельницької облради заборонили діяльність УПЦ МП у регіоні.
Читайте також Попи притисли, а бабусі вдарили по обличчю, – боєць, на якого напали у храмі УПЦ МП
Біля собору помітили представників іншої ОТГ
8 квітня в Соборі Олександра Невського у Кам'янці подільському Хмельницької області зібралися люди, щоб підтримати перехід святині до ПЦУ. Зауважимо, що депутати міськради нещодавно заборонили УПЦ московського патріархату використати земельні ділянки міста.
Не сидіть удома, я вас закликаю. Приходьте, бо зараз, якщо ми втратимо шанс, його може вже не бути. О 15:15 розпочнуться збори, де ми скажемо, що ми не хочемо в нас у місті російської православної церкви,
– сказав громадський активіст.
За словами активіста, священнослужителі УПЦ МП масово "стягують" людей з прилеглих сіл та територіальних громад. Відтак, "долю" Кам'янця-Подільського вирішують не його жителі.
Вдень 8 квітня біля святині зібралося багато людей. Як повідомляє місцевий телеграм-канал, станом на 15:47 люди проголосували за перехід Собору Олександра Невського від УПЦ МП до Православної церкви України.
Люди голосують за перехід собору до ПЦУ / Фото Kamianets PLUS
Зверніть увагу Міг понад 2 роки розбещувати доньок: священнику УПЦ МП обрали запобіжний захід
Храм УПЦ МП у Раві-Руській також перейшов до ПЦУ
- Храм Святої трійці Львівської єпархії УПЦ МП у Раві-Руській перейшов до Православної церкви України. За це 6 квітня проголосувала місцева громада.
- Про це повідомив міський голова Рави-Руської Іван Івануса. Він зазначив, що цей день став справді історичним.
- Відомо, що храм, який перейшов до ПЦУ, є невеличким. Розташований він неподалік траси Рава-Руська – Судова Вишня, біля головної святині, яку громада будує вже багато років.