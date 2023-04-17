Рішення ухвалили 17 квітня на позачерговій сесії Тернопільської міської ради. Нагадаємо, що нещодавно у Рівному також припинили право користування земельними ділянками для УПЦ МП.

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Історичне рішення у Тернополі

Так, депутати підтримали рішення про припинення управлінню Тернопільської єпархії УПЦ МП права користування земельною ділянкою, що розташована на ділянці вулиці Євгена Коновальця, 1.

Як розповів мер Сергій Надал, на підставі звернень відбулося засідання погоджувальної ради, де були запрошені керівники фракцій і депутатських груп Тернопільської міськради. Під час обговорення ухвалили рішення про необхідність скликати позачергову сесію і приймати рішення про позбавлення права користування земельною ділянкою.

Дякую депутатам міськради, які підтримали це питання. Від сьогодні земельна ділянка вилучена у єпархії УПЦ МП. Московській церкві не місце у Тернополі!

– наголосив міський голова.

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10 квітня у Рівному припинили право користування земельними ділянками УПЦ МП. Таке рішення ухвалили на позачерговій сесії міськради.

У Хмельницькому всім релігійним організаціям від УПЦ Московського патріархату припинили право на користування земельними ділянками.

Таке ж рішення ухвалили у Кам'янці-Подільському.

Нагадаємо, що Верховна Рада зареєструвала проєкт звернення до уряду. В документі мовиться про розірвання з УПЦ МП оренди щодо споруд Почаївської Успенської лаври.