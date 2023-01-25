Цей указ набирає чинності з дня його опублікування. Нагадаємо, що з 1 січня УПЦ МП вже не пускають в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври.

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Зеленський ввів у дію санкції проти представників РПЦ

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 січня 2023 року "Про внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій),

– йдеться у повідомленні.

Санкції введено проти олігарха Вадима Новинського, намісника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ митрополита Павла. А також до санкційного списку внесені:

митрополит Сімферопольський і Кримський Руської православної церкви Швець Ростислав,

єпископ Бахчисарайський, вікарій Сімферопольської єпархії Руської православної церкви" Чернишов Костянтин,

єпископ Джанкойський і Роздольненський Руської православної церкви, керуючий Джанкойською єпархією Овсянніков Олександр,

архієпископ Ровеньківський і Свердловський Руської православної церкви Таранов Олександр,

митрополит Ізюмський і Куп'янський Української православної церкви Іванов Олег,

єпископ Роменський і Буринський Української православної церкви Маслєнніков Олексій,

єпископ Коктебельський Руської православної церкви, вікарій Феодосійської єпархії Опанасенко В'ячеслав,

керуючий Феодосійською єпархією Української православної церкви, митрополит Платон.

Контроль за виконанням рішення РНБО поклали на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

Скандали з УПЦ МП в Україні