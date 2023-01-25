Цей указ набирає чинності з дня його опублікування. Нагадаємо, що з 1 січня УПЦ МП вже не пускають в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври.

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Зеленський ввів у дію санкції проти представників РПЦ

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 січня 2023 року "Про внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій),
– йдеться у повідомленні.

Санкції введено проти олігарха Вадима Новинського, намісника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ митрополита Павла. А також до санкційного списку внесені:

  • митрополит Сімферопольський і Кримський Руської православної церкви Швець Ростислав,
  • єпископ Бахчисарайський, вікарій Сімферопольської єпархії Руської православної церкви" Чернишов Костянтин,
  • єпископ Джанкойський і Роздольненський Руської православної церкви, керуючий Джанкойською єпархією Овсянніков Олександр,
  • архієпископ Ровеньківський і Свердловський Руської православної церкви Таранов Олександр,
  • митрополит Ізюмський і Куп'янський Української православної церкви Іванов Олег,
  • єпископ Роменський і Буринський Української православної церкви Маслєнніков Олексій,
  • єпископ Коктебельський Руської православної церкви, вікарій Феодосійської єпархії Опанасенко В'ячеслав,
  • керуючий Феодосійською єпархією Української православної церкви, митрополит Платон.

Контроль за виконанням рішення РНБО поклали на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

Скандали з УПЦ МП в Україні

  • Раніше у Києво-Печерській лаврі правили представники УПЦ МП, які підтримують війну Росії проти України.
  • У листопаді 2022 року у лаврі жінки виконували пісню, яка прославляла Росію.
  • СБУ розпочала кримінальне провадження, а пізніше – провела обшуки у лаврі.
  • Згодом Зеленський увів у дію персональні санкції РНБО проти функціонерів УПЦ МП. До списку також потрапив намісник Києво-Печерської лаври Павло "Мерседес".
  • До речі, намісник Павло Лебідь намалював ікону з власним зображенням на верхніх хорах Успенського Собору Києво-Печерської Лаври. До "сонму святих" потрапили очільник УПЦ митрополит Онуфрій та митрополит Володимир Сабодан.