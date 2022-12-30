У повідомленні йдеться, що на панагіях на митрах двох митрополитів присутнє зображення лику Христа. Через це зображення не можна вважати світською картиною з портретами ще живих і не канонізованих церквою служителів, яка намальована в приміщенні храму.

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Лебідь, ймовірно, не просив дозволу, щоб зробити малюнок

Повідомляється, що курс, швидше за все, брався на створення ікони трьох святих. Ймовірно, Павло Лебідь, проти якого РНБО ввела санкції, не просив дозволу у громади міста та українського народу на власні правки в декоруванні.



Паша "Мерседес" намалював себе на стінах собору / Фото Big Kiev

Колишній Архидиякон Києво-Печерської лаври Сашко Бакай розповів, що це не єдина "ікона" з зображенням Павла Лебедя на церковній території.

В Успенському соборі намісник намальований в чині ігуменів/намісників. Є ще один розпис з Павлом в Академічному храмі Різдва П.Б. Але він там не схожий на себе,

– зазначив Бакай.

Довідка. Академічний храм, який офіційно є храмом Київської духовної академії і семінарії, розташований на Дальніх печерах. Він був побудований в 1696 році на кошти родича гетьмана Івана Мазепи полковника Костянтина Мокієвського, є пам'яткою архітектури та також є зразком українського бароко. У 1817 році храм був розписаний в академічному стилі Іваном Квятковським.

УПЦ МП виставили з Києво-Печерської лаври