В сообщении говорится, что на панагиях на митрах двух митрополитов присутствует изображение лика Христа. Поэтому изображение нельзя считать светской картиной с портретами еще живых и не канонизированных церковью служителей, которая нарисована в помещении храма.

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Лебедь, вероятно, не просил разрешения, чтобы сделать рисунок

Сообщается, что курс, скорее всего, принимался на создание иконы трех святых. Вероятно, Павел Лебедь, против которого СНБО ввел санкции, не просил разрешения у общества города и украинского народа на собственные правки в декорировании.



Паша "Мерседес" нарисовал себя на стенах собора / Фото Big Kiev

Бывший архидиакон Киево-Печерской лавры Саша Бакай рассказал, что это не единственная "икона" с изображением Павла Лебедя на церковной территории.

В Успенском соборе наместник нарисован в чине игуменов/наместников. Есть еще одна роспись с Павлом в Академическом храме Рождества П.Б. Но он там не похож на себя,

– отметил Бакай.

Справка. Академический храм, официально являющийся храмом Киевской духовной академии и семинарии, расположен на Дальних пещерах. Он был построен в 1696 году на средства родственника гетмана Ивана Мазепы полковника Константина Мокиевского, является памятником архитектуры и образцом украинского барокко. В 1817 году храм был расписан в академическом стиле Иваном Квятковским.

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