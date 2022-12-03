Об этом для 24 канала рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский.
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"Киево-Печерская лавра является национальным заповедником общегосударственного значения. Это государственная собственность и большинство знаковых мест, которые использует московский патриархат, есть в государственной собственности", – сказал Вениславский.
Решение принимает государство
По словам депутата, религиозные памятки есть в аренде организаций, поэтому Совет национальной безопасности и обороны поручил проверить правомерность пребывания имущества в пользовании. Если есть проблемы, то принять соответствующие меры по прекращению.
По закону о свободе совести, если на имущество претендуют 2 или более религиозных организаций, порядок или очередность пользования имуществом могут определять сами религиозные организации. Если же согласия нет, то решение принимается органами государственной власти. Поэтому решение СНБО отвечает закону и Конституции Украины, – сказал Вениславский.
Обратите внимание – Вениславский об имуществе религиозных общин: смотрите видео
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- СНБО 1 декабря поручил внести законопроект, касающийся запрета связанных с Россией религиозных организаций. Также было принято решение проверить правовые основания пользования религиозными организациями имуществом, которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.
- Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Украина "захватит" Киево-Печерскую Лавру и совершает "религиозный раскол".
- Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Лавра не может стать собственностью ВТО, поскольку принадлежит всему народу. Кабмин не принимал никаких документов по переходу в другую собственность.