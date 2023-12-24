Про це 24 Каналу сказала релігієзнавиця, доктор філософських наук Людмила Филипович, наголосивши, що процес вивільнення, який Україна розпочала у 1991 році, нарешті завершується духовною сферою.
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Як відбувається перехід із УПЦ МП до ПЦУ
Филипович нагадала, що 15 грудня ПЦУ відзначила свій 5-річний ювілей. Саме цього числа 2018 року на Соборі було ухвалено рішення про об'єднання Української автокефальної православної церкви, УПЦ Київського патріархату та частини парафій УПЦ Московського патріархату в об'єднану церкву – ПЦУ.
Сама ця церква, за словами релігієзнавиці, отримала "свідоцтво про народження", тобто Томос про своє автокефальне незалежне існування.
Релігієзнавиця наголосила, що рішення про зміну церковної юрисдикції з УПЦ МП на ПЦУ ухвалює сама громада на своїх загальних зборах відкритим або закритим голосуванням. У держави є всі відповідні протоколи, після чого відбувається перереєстрація статутів.
Тому немає ніякого силування. Це рішення людей, які бачать, як себе поводить та чи інша церковна структура, і роблять вибір,
– сказала Филипович.
Адже, наголосила вона, люди не хочуть належати до церкви, яка проявляє себе з непатріотичних позицій та досі зберігає зв'язки із церквою-колонізаторкою.
Що це означає для України
Релігієзнавиця резюмувала, що процес вивільнення, який Україна розпочала у 1991 році в економічній, соціальній, політичній, культурній, мовній сферах, нарешті завершується й духовною сферою.
Тобто, за словами Филипович, люди релігійно визначаються й набувають нової ідентичності, розуміючи, що вона є фактично вже завершальною у складному та багатоплановому процесі унезалежнення нашої держави.
Більше про ПЦУ та УПЦ МП
- Після повномасштабного вторгнення Росії в Україні різко зросла кількість громад УПЦ МП, які виявили бажання перейти до ПЦУ. Так, майже 900 релігійних громад УПЦ МП змінили свою церковну юрисдикцію в період із 24 лютого 2022 року до 1 листопада 2023 року.
- А у жовтні 2023 року Верховна Рада зробила перший крок до заборони УПЦ МП, схваливши у першому читанні відповідний законопроєкт. У Мінкульті розповіли, коли вирішуватиметься питання майна і територій, якими користується ця церква.
- У відповідь на це Росія скликала засідання буцімто через утиски УПМ МП в Україні. Однак делегати цивілізованих країн рішуче відреагували на бідкання російського представника.