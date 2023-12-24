Об этом 24 Каналу сказала религиовед, доктор философских наук Людмила Филиппович, подчеркнув, что процесс освобождения, который Украина начала в 1991 году, наконец-то завершается духовной сферой.

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Филиппович напомнила, что 15 декабря ПЦУ отметила свой 5-летний юбилей. Именно в этот день 2018 года на Соборе было принято решение об объединении Украинской автокефальной православной церкви, УПЦ Киевского патриархата и части приходов УПЦ Московского патриархата в объединенную церковь – ПЦУ.

Именно эта церковь, по словам религиоведа, получила "свидетельство о рождении", то есть Томос о своем автокефальном независимом существовании.

Религиовед подчеркнула, что решение об изменении церковной юрисдикции с УПЦ МП на ПЦУ принимает сама община на своем общем собрании открытым или закрытым голосованием. У государства есть все соответствующие протоколы, после чего происходит перерегистрация уставов.

Потому нет никакого силования. Это решение людей, которые видят, как себя ведет та или иная церковная структура, и делают выбор,

– сказала Филиппович.

Ведь, отметила она, люди не хотят принадлежать к церкви, которая проявляет себя с непатриотических позиций и сохраняет связи с церковью-колонизатором.

Что это значит для Украины

Религиовед резюмировала, что процесс освобождения, который Украина начала в 1991 году в экономической, социальной, политической, культурной и языковой сферах, наконец завершается и духовной сферой.

То есть, по словам Филиппович, люди религиозно определяются и приобретают новую идентичность, понимая, что она фактически уже завершающая в сложном и многоплановом процессе утверждения независимости нашего государства.

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