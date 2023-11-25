Православный священник Георгий Коваленко рассказал в эфире Media Center Украина, как украинцы реагируют на изменение даты праздника. По его словам, верующие привязаны больше не к дате, а к самому празднику, пишет 24 Канал.

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Как украинцы воспринимают новые даты празднования

Георгий Коваленко отметил, что Православная церковь Украины 6 декабря отмечает Николая, 24 декабря – Сочельник, 25 декабря – Рождество, 6 января – Крещение.

По его словам, мифом есть слова о том, что некоторые верующие очень консервативны.

Более консервативными у нас, наверное, под влиянием "русского мира", есть верующие скорее московского патриархата. Для меня определенной неожиданностью было как собственное ощущение перехода, так и то, что говорят наши реальные прихожане. То есть оказалось, что мы не привязаны к календарю как цифры, а мы привязаны к празднику. И в принципе это чувство праздника оно не календарное, не в цифрах и датах, а именно в том, что мы празднуем,

– заявил священник.

Он вспомнил, что в прошлом году людям казалось, что Рождество будут праздновать и 25 декабря и 7 января, однако в большинстве случаев это оказалось не так. Ведь, отпраздновав один раз, жизнь пошла в обычном режиме. Георгий Коваленко объяснил, что, по его мнению, разговоры о слишком консервативности прихожан немного преувеличены.

"Конечно, в религиозной среде, как и в стране в целом, есть люди более консервативные или даже фундаменталистски настроенные верующие, но ПЦУ все же неотделимая часть народа и она живет в одном ритме со всем обществом. И в этом отличие украинской церкви от церкви московской", – заявил отец.

И даже не это главное. По словам священника, главное то, что мы наконец синхронизировались с астрономическим календарем, и нам не нужно долго объяснять, почему церковь не учитывает научную реальность.

Кратко о новом церковном календаре

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новый календарь. Теперь большинство праздников отмечаются на 13 дней раньше.

До этого ПЦУ и УГКЦ отмечали религиозные праздники по юлианскому календарю, отстающему от астрономических явлений уже на 13 дней. Поэтому в свое время папа Римский Григорий XIII провел реформу юлианского календаря, введя григорианский календарь.

Последний является международным стандартом, однако церковь решила не соблюдать его и долгое время отмечала праздники по юлианскому календарю. Ведь в новый стиль в свое время перешли большевики, которых отцы не хотели поддерживать.

До сих пор юлианским календарем пользуются Российская, Грузинская, Сербская, Иерусалимская православные церкви. А остальной мир празднует по григорианскому календарю.



Как изменятся даты праздников в Украине / Инфографика 24 Канала