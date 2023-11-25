Православний священник Георгій Коваленко розповів у ефірі Media Center Ukraine, як українці реагують на зміну дати свята. За його словами, віряни прив'язані більше не до дати, а до самого свята, пише 24 Канал.

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Як українці сприймають нові дати святкування

Георгій Коваленко зауважив, що Православна церква України 6 грудня відзначає Миколая, 24 грудня – Святвечір, 25 грудня – Різдво, 6 січня – Водохреще.

За його словами, міфом є слова про те, що деякі віряни є дуже консервативними.

Більш консервативними у нас, напевно, під впливом "руського міра", є віряни скоріше московського патріархату. Для мене певною несподіванкою було як власне відчуття від переходу, так і те, що говорять наші реальні парафіяни. Тобто виявилося, що ми не прив'язані до календаря як цифри, а ми прив'язані до свята. І в принципі це відчуття свята воно не календарне, не в цифрах і датах, а саме в тому, що ми святкуємо,

– заявив священник.

Він пригадав, що минулого року людям здавалось, що святкуватимуть Різдво і 25 грудня і 7 січня, проте у більшості випадків це виявилось не так. Адже, відсвяткувавши один раз, життя пішло у звичайному режимі. Георгій Коваленко пояснив, що, на його думку, розмови про занадто консервативність парафіян трохи перебільшені.

"Звісно, в релігійному середовищі, як і в країні в цілому, є люди більш консервативні чи навіть фундаменталістськи налаштовані віряни, але ПЦУ все ж таки невіддільна частина народу і вона живе в одному ритмі з усім суспільством. І в цьому відмінність української церкви від церкви московської", – заявив отець.

Та навіть не це головне. За словами священника, головне те, що ми врешті синхронізувались з астрономічним календарем, і нам не треба довго пояснювати, чому церква не зважає на наукову реальність.

Коротко про новий церковний календар

З 1 вересня 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новий календар. Тепер більшість свят відзначаються на 13 днів раніше.

До цього ПЦУ та УГКЦ відзначали релігійні свята за юліанським календарем, який відстає від астрономічних явищ вже на 13 днів. Саме тому свого часу папа Римський Григорій XIII провів реформу юліанського календаря, запровадивши григоріанський календар.

Останній є міжнародним стандартом, проте церква вирішила не дотримуватись його та довгий час відзначала свята за юліанським календарем. Адже на новий стиль свого часу перейшли більшовики, яких отці не хотіли підтримувати.

Досі юліанським календарем користуються Російська, Грузинська, Сербська, Єрусалимська православні церкви. Натомість решта світу святкує за григоріанським календарем.



Як зміняться дати свят в Україні / Інфографіка 24 Каналу