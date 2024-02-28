Председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев отметил, что текст проекта уже готов. Однако россияне всеми силами противятся запрету своей агентуры в Украине.
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Законопроект о запрете УПЦ МП
Никита Потураев рассказал, что законопроект должен был пойти на рассмотрение Рады еще в феврале, однако сроки изменились. Нардепы от "Европейской солидарности" предложили доработать некоторые темы. Обсуждение длилось около двух недель.
Как отметил нардеп, текст законопроекта об освобождении религиозных организаций вде полностью готов к рассмотрению в комитете.
Я считаю, что у нас очень мощный текст, это тот случай, когда не стыдно за нашу совместную работу. Лоббисты московских попов попытаются дискредитировать закон за рубежом, но он пойдет на рассмотрение парламента,
– отметил Потураев
Например, на днях удалось заснять лоббиста московского патриархата Роберта Амстердама в Киеве – он работает над тем, чтобы США заставили Украину отказаться от плана запретить УПЦ МП.
Что известно о законопроекте
- 19 октября 2023 года Верховная Рада поддержала законопроект о запрете УПЦ МП в первом чтении. "За" проголосовали 267 нардепов. Это стало первым шагом к запрету московской агентуры в Украине.
- После того, как законопроект прошел первое чтение стало известно, что церковь наняла лоббистов, которым за продвижение интересов московского патриархата платят за час 1400 долларов. Проплачивает работу лоббистов бывший народный депутат и протодиакон УПЦ МП Вадим Новинский.
- Московская церковь давит на то, что в случае, если Верховная Рада запретит УПЦ МП, это будет нарушением свободы вероисповедания в международном праве и прав человека. В ноябре прошлого года Россия даже собирала Совбез ООН для дискредитации Украины в глазах мира.