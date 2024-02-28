Председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев отметил, что текст проекта уже готов. Однако россияне всеми силами противятся запрету своей агентуры в Украине.

Смотрите также Это решение людей, – религиовед о переходе из Московского патриархата в ПЦУ

Законопроект о запрете УПЦ МП

Никита Потураев рассказал, что законопроект должен был пойти на рассмотрение Рады еще в феврале, однако сроки изменились. Нардепы от "Европейской солидарности" предложили доработать некоторые темы. Обсуждение длилось около двух недель.

Как отметил нардеп, текст законопроекта об освобождении религиозных организаций вде полностью готов к рассмотрению в комитете.

Я считаю, что у нас очень мощный текст, это тот случай, когда не стыдно за нашу совместную работу. Лоббисты московских попов попытаются дискредитировать закон за рубежом, но он пойдет на рассмотрение парламента,

– отметил Потураев

Например, на днях удалось заснять лоббиста московского патриархата Роберта Амстердама в Киеве – он работает над тем, чтобы США заставили Украину отказаться от плана запретить УПЦ МП.

Что известно о законопроекте