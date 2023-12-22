Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Смотрите также Пытки и смерть в плену. Как Россия пытает крымских политзаключенных и почему их так трудно увольнять
Репатриированные тела и останки перевезут в государственные специализированные учреждения, где их передадут представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших.
Отмечают, что возврат тел и останков погибших украинских бойцов происходил при содействии ряда правоохранительных структур Украины. В частности, к процессу возвращения тел на подконтрольную территорию присоединились СБУ, МВД, ГСЧС и Госпогранслужба.
Украина вернула тела павших защитников / Фото пресс-служба Координационного штаба
В пресс-службе Координационного штаба добавили, что возвращению погибших воинов способствовал Международный комитет Красного Креста. В штабе лично поблагодарили руководителя делегации Красного Креста Юрга Эглина.
Возвращение павших бойцов: главное
- Возвращение тел украинских военных производится почти ежемесячно.
- 20 ноября Украине удалось вернуть на подконтрольную территорию тела 94 павших военнослужащих.