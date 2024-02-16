Про репатріаційний захід повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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Україна повернула тіла своїх Героїв

Відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами якого вдалося повернути тіла 58 загиблих оборонців.

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ, а там – передадуть представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

Після ідентифікації тіла українських захисників передадуть рідним для гідного поховання.

В Україну повернули тіла ще десятків загиблих у війні бійців / Фото Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими також зазначили, що полеглих оборонців України повернули завдяки взаємодії співробітників низки правоохоронних структур України:

Об'єднаного центру при Службі безпеки України;

Міністерства внутрішніх справ України (Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин);

Збройних Сил України (Центрального управління цивільно-військового співробітництва);

Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України;

інших представництв структур сектору безпеки та оборони України.

У КШППВ зазначили про окрему вдячність за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.

Повернення загиблих бійців