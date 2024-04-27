В мирное время мужчина работал в газете "Факты", однако с 2014 года отправился защищать свою страну. Андрей погиб на Запорожском направлении.

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Потеря талантливого журналиста

На войне, защищая Украину от российских захватчиков, погиб журналист, военнослужащий ВСУ, боевой медик стрелкового батальона Андрей Топчий. Свой последний бой защитник принял вблизи села Работино 20 апреля. Мужчине навеки осталось 38 лет.

Как рассказали коллеги журналиста, он ушел на войну давно. Сначала он информационно противостоял врагу – он открыто говорил, что Россия не считает Украину независимой. Работая в газете "Факты", Андрей публиковал глубокие интервью с историками, которые предупреждали об этом.

Кристально честный, с обостренным чувством справедливости Андрей переживал как личную трагедию все политические распри, разрывающие Украину. И после вторжения России в страну в 2014 году пошел защищать ее с оружием в руках,

– отметили в "Фактах".

С перерывами на журналистику мужчина провел на фронте 10 лет – и погиб он как воин, на поле боя.

Военный и журналист Андрей Топчий на фоне трофея / Фото "Фактов"

Похороны Андрея Топчия запланированы на субботу, 27 апреля, в 14:00 на Лесном кладбище. Свой последний покой храбрый воин журналист найдет на Аллее Героев среди могил других защитников Украины.

Потери Украины в войне