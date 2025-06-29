Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на указ президента Украины.

Смотрите также Парень из стали, у которого остался сын: что известно о погибшем пилоте F-16 Максиме Устименко

Максим Устименко – Герой Украины (посмертно)

Указ президента о присвоении Героя Украины Максиму Устименко появился вечером 29 июня.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Устименко Максиму Юрьевичу – полковнику (посмертно),

– говорится в нем.

Устименко был однокурсником погибшего в 2023 году украинского летчика Андрея Пильщикова "Джуса".

"Это был суперинтеллект группы, замечательный айтишник. Но у него были большие, крепкие крылья. Большая ответственность. Большая преданность делу", – написала мать Пильщикова.

Она добавила, что погибший Устименко был "парнем из стали".