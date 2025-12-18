Об этом 24 Каналу рассказал директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив, что Украина имеет 2 варианта, как еще больше навредить попыткам Москвы увеличить численность армии. В частности, говорится о финансовой составляющей.

Насколько угрожающим является наращивание вражеских войск?

Директор Украинского центра безопасности и сотрудничества объяснил, что цифра 710 тысяч россиян удерживается постоянно в последнее время. Важно отметить, что скорость уничтожения оккупантов и пополнения российской армии примерно одинакова.

У россиян были планы существенно нарастить группировку. Однако они не способны ввести еще большее количество войск, поэтому такая цифра держится,

– подчеркнул он.

Жмайло отметил, что информировать о таких цифрах, в частности западных партнеров, очень важно. Например, на Покровском направлении соотношение сил является 1 к 6 не в пользу Украины. В то же время важно отметить, что украинские удары по территории России уменьшают возможность Кремля финансировать свою армию. Москва вынуждена продавать свои золото валютные резервы, чтобы иметь деньги на войну.

Цифра российской армии будет постоянной. Логика проста – быстро уничтожить как можно больше оккупантов на поле боя и чтобы денежное обеспечение убитого переходило к новому мобилизованному с меньшим количеством расходов,

– подытожил он.

ВСУ уничтожают оккупантов: коротко