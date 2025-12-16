С ранениями бойцы армии России надеются попасть в больницу и выжить. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на АТЕШ.

Зачем российские военные сами себя калечат?

По данным агентов движения "АТЕШ", в Донецком военном госпитале зафиксирован резкий рост количества раненых из 1441-го мотострелкового полка. Источники отмечают, что истории в большинстве случаев похожи: бойцы поступают с нетипичными травмами, а сами военнослужащие признаются, что часть таких ранений являются преднамеренными.

Солдаты жалуются на неадекватные приказы командиров, которые отправляют их в штурмы без надлежащей подготовки, инженерных укреплений, техники и базового обеспечения. По их словам, личный состав фактически заставляют идти на передовую с требованием "взять позицию любой ценой". Попытки отказаться сопровождаются угрозами, лишения денежных выплат или угрозами помещения в карцер.

В таких условиях часть военных пытается искусственно себе навредить, рассчитывая получить незначительное ранение и попасть в госпиталь, чтобы избежать очередных атак. Впрочем, как отмечают источники, это срабатывает не всегда: после лечения некоторых солдат снова возвращают на передовую и снова отправляют в бой без возможности обжаловать приказ.

По оценкам "АТЕШ", в ряде российских подразделений формируется глубокий кризис, когда военнослужащие готовы вредить собственному здоровью, лишь бы не выполнять приказы командования. Это приводит к падению боеспособности, росту ненависти к офицерам и обострению внутренних конфликтов в подразделениях.

Как отметил в эфире 24 Канала генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, ситуация в Покровске осложняется. Сейчас сообщают о 150 боестолкновений на всей линии фронта, из которых 40 приходится именно на Покровск. Покровско-Мирноградская агломерация остается приоритетом для врага.

