Сейчас сообщают о 150 боестолкновений на всей линии фронта, из которых 40 приходится именно на Покровск. Как отметил в эфире 24 Канала генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, это достаточно большие показатели.

Силы обороны бьются за логистику

Такое количество атак подтверждает, что Покровско-Мирноградская агломерация остается приоритетом для врага. Россия не отступит от планов захватить эти два города.

"Там наши защитники бьются за логистические пути. Врагу удалось зайти и закрепиться на большей части Покровска, но мы получили дополнительные силы, которыми пытаемся удерживать логистику, для подразделений, которые действуют непосредственно в Покровске", – отметил Игорь Романенко.

Бои возле Покровска: смотрите на карте

К тому же через север Покровска происходило логистическое обеспечение гарнизона в Мирнограде. Сейчас он ведет боевые действия "в круговую", что очень непросто не только с точки зрения логистики, но и боевой работы. Сейчас требует ответа главный вопрос – пробивать там коридор или выводить войска из Мирнограда.

Ситуация становится еще тяжелее, доходит до уровня критической. К сожалению, бои уже идут вокруг села Гришино. На севере от Покровска и Мирнограда еще действуют логистические пути,

– добавил Игорь Романенко.

Пока они будут – есть возможность удерживать позиции и вести боевые действия. Но также нужно своевременно оценивать ситуацию, делать это не только политически, но и с военной точки зрения. Впрочем все понимают военно-политическое значение Покровска и Мирнограда, где ситуация за последнее время ухудшается.

