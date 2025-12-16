Сейчас сообщают о 150 боестолкновений на всей линии фронта, из которых 40 приходится именно на Покровск. Как отметил в эфире 24 Канала генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, это достаточно большие показатели.
Читайте также Боец "Тайфуна" сказал, что нужно для стабилизации ситуации в Покровске
Силы обороны бьются за логистику
Такое количество атак подтверждает, что Покровско-Мирноградская агломерация остается приоритетом для врага. Россия не отступит от планов захватить эти два города.
"Там наши защитники бьются за логистические пути. Врагу удалось зайти и закрепиться на большей части Покровска, но мы получили дополнительные силы, которыми пытаемся удерживать логистику, для подразделений, которые действуют непосредственно в Покровске", – отметил Игорь Романенко.
Бои возле Покровска: смотрите на карте
К тому же через север Покровска происходило логистическое обеспечение гарнизона в Мирнограде. Сейчас он ведет боевые действия "в круговую", что очень непросто не только с точки зрения логистики, но и боевой работы. Сейчас требует ответа главный вопрос – пробивать там коридор или выводить войска из Мирнограда.
Ситуация становится еще тяжелее, доходит до уровня критической. К сожалению, бои уже идут вокруг села Гришино. На севере от Покровска и Мирнограда еще действуют логистические пути,
– добавил Игорь Романенко.
Пока они будут – есть возможность удерживать позиции и вести боевые действия. Но также нужно своевременно оценивать ситуацию, делать это не только политически, но и с военной точки зрения. Впрочем все понимают военно-политическое значение Покровска и Мирнограда, где ситуация за последнее время ухудшается.
Последние новости из Покровска
- На этом направлении очень сложная ситуация с логистикой. Пути снабжения перебивают дроны, артиллерия. Врага нужно максимально оттеснить от дороги, потому что сейчас поставки провизии, боекомплекта осуществляют квадрокоптерами или другими методами.
- В Верховной Раде отметили, что пока не говорится о катастрофическом сценарии в Покровске. Враг не может выйти на оперативное пространство. Впрочем ситуация динамично меняется, большое внимание обращено на фланги, которые должны быть прочными.
- Главнокомандующий ВСУ сообщил, что сейчас количество боестолкновений на фронте одно из крупнейших за все время полномасштабной войны. На Покровском направлении Силы обороны освободили 16 квадратных километров в северной части города.