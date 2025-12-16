Зараз повідомляють про 150 боєзіткнень на всій лінії фронту, з яких 40 припадає саме на Покровськ. Як зауважив в ефірі 24 Каналу генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко, це досить великі показники.

Сили оборони б'ються за логістику

Така кількість атак підтверджує, що Покровсько-Мирноградська агломерація залишається пріоритетом для ворога. Росія не відступить від планів захопити ці два міста.

"Там наші оборонці б'ються за логістичні шляхи. Ворогу вдалося зайти й закріпитися на більшій частині Покровська, але ми отримали додаткові сили, якими намагаємось утримувати логістику, для підрозділів, які діють безпосередньо в Покровську", – наголосив Ігор Романенко.

До того ж через північ Покровська відбувалося логістичне забезпечення гарнізону у Мирнограді. Зараз він веде бойові дії "в кругову", що є дуже непросто не тільки з погляду логістики, але й бойової роботи. Зараз потребує відповіді головне питання – пробивати там коридор чи виводити війська з Мирнограда.

Ситуація стає ще важчою, доходить до рівня критичної. На жаль, бої уже йдуть навколо села Гришине. На півночі від Покровська й Мирнограда ще діють логістичні шляхи,

– додав Ігор Романенко.

Поки вони будуть – є можливість утримувати позиції та вести бойові дії. Але також потрібно своєчасно оцінювати ситуацію, робити це не тільки політично, але й з військового погляду. Втім усі розуміють військово-політичне значення Покровська і Мирнограда, де ситуація за останній час погіршується.

