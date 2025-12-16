Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" Нацгвардии "Скиф", отметив, что Силы обороны сдерживают продвижение врага на этом участке фронта. Но проблемы есть. И они известны.
Чего не хватает Силам обороны?
Как отметил военный, основной фактор – это люди. Именно они осуществляют все операции и сдерживают продвижение врага. Речь идет как о работе беспилотниками, там и о пехотинцах, которые защищают непосредственно на линии фронта.
Несмотря на это, есть проблема с паритетом средств огневого поражения. Не секрет, что российские оккупанты имеют преимущество в количестве артиллерии, боеприпасов и т.д. Известно, что наступательные операции требуют втрое большего преимущества в живой силе, боеприпасах, технике и тому подобное.
Мы используем различные технологические методы, поэтому паритет может быть несколько иным. Но и враг технологически развит. А на этом участке фронта у врага преимущество не в 3 раза, а гораздо больше. Именно поэтому он несет диспропорционально большие потери по сравнению с Силами обороны, которые в то же время остаются довольно большими,
– сказал военный.
Ситуация в Покровске: кратко
- В 7 корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ рассказали, что сейчас происходит в Покровске. Наибольшая активность врага сейчас на западных окраинах города.
- Также военный "Скиф" рассказал о боях на Покровском направлении. Тут фиксируют как малые пехотные группы, так и большие механизированные штурмы.
- Нардеп Роман Костенко спрогнозировал планы врага на линии фронта. Они связаны с Покровском.