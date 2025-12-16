Такие действия осуществляет при поддержке авиации, ствольной артиллерии и средств беспилотных летательных аппаратов. Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" Нацгвардии "Скиф", отметив, что эти операции продолжаются параллельно.

Какова ситуация возле Покровска?

Кроме этого, враг не оставляет попыток перерезать логистику. Поэтому сегодня война в Покровске является наиболее комплексной, где противник использует все средства, которые у него есть.

Как правило, оккупанты просачиваются в населенный пункт уже большими пехотными группами. Далее завязываются близкие стрелковые бои. По словам бойца, все достижения военного дела хорошо заметно именно на этом направлении. Впрочем пока в город заходят малые группы.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

"На карте мы видим небольшие "клешни". Это механизированные штурмы, где враг пытается максимально продвигаться, чтобы замкнуть "мешок" вокруг Сил обороны, вокруг гарнизона, который находится в Покровско-Мирноградской агломерации", – подчеркнул "Скиф".

Почему уменьшилась интенсивность продвижения?

В первую очередь, на это влияет количество военнослужащих и силы, которые мы привлекаем. Сейчас удалось привлечь 7 корпус быстрого реагирования. Это, а также применение Десантно-штурмовых войск, – остановило врага в продвижении на Покровском направлении.

Продвижение действительно удалось остановить, но противник переориентировал свои усилия в те места, которые считает слабыми в нашей обороне. Именно туда направляет наступление,

– добавил боец.

Итак, конкретно в город Покровск продвижение остановлено, но оно, к сожалению, продолжается в направлении Запорожской области, куда россияне перебросили часть своего резерва. Несмотря на это, Силы обороны продолжают оказывать сопротивление, чтобы остановить врага.

С какими проблемами сталкиваются россияне?

Оккупанты испытывают те же проблемы, что и украинские военные. В частности говорится о логистике. Однако, враг сохраняет преимущество на Покровском направлении, ведь не находится в таком "полумешке", как Силы обороны.

России проще обеспечивать силы, которые подходят к городу, например, с юго-востока. В то же время на юге у них есть небольшая "клешня", которую нужно питать и подтягивать туда логистику.

Имея большое преимущество в живой силе, оккупанты могут двигаться. Они не пытаются защитить бойцов, часто личный состав, который находится на этом выступе, отправляют в один конец. Но все-таки количество играет важную роль,

– подчеркнул "Скиф"

С другой стороны, любые поставки не осуществляются на 100 или 200 километров. Есть склады на значительно более близком расстоянии. Силы обороны постоянно за ними наблюдают и пытаются уничтожать.

