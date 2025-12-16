Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Смотрите также Уникальная операция в Купянске, критическая ситуация в районе Покровска: как изменилась линия фронта за неделю

Какая ситуация в Покровске?

Защитники рассказали, что в течение прошлой недели общие потери личного состава противника составили 446 человек. Это на 30% больше, чем за предыдущий период.

В городе происходит операция по воздушному прикрытию сухопутных логистических маршрутов на подходах к Покровской агломерации. Благодаря слаженным действиям украинские подразделения уничтожают почти 100% вражеских воздушных целей, которые пытаются приблизиться к этим путям.

Воины опубликовали видео, на котором пехотинцы 35-й отдельной бригады морской пехоты наглядно демонстрируют, что Ровно в Донецкой области находится под контролем Сил обороны Украины.

Ровно в Донецкой области под контролем ВСУ: смотрите видео 7 ДШВ

У Покровске наибольшую активность противник проявляет на западных окраинах города. Оккупанты пытаются прорваться в направлении Гришиного, что на северо-запад от города. Для этого намерен двигаться сразу по нескольким направлениям. Силы обороны противодействуют этим попыткам, перерезая вероятные маршруты продвижения противника и поражая его имеющимися силами и средствами, в частности артиллерией и FPV-дронами.

У Мирнограде враг усиливает давление на юго-восточные районы города. Фиксируются единичные случаи инфильтрации врага на подступах к “верхнему” Мирнограду. Но украинские воины ликвидируют врага.

Силы специальных операций, в свою очередь, поделились видео работы операторов ССО Украины неподалеку Покровска. На кадрах один из эпизодов, когда группа россиян пыталась закрепиться вдоль железнодорожных путей для дальнейшего продвижения.

Бои за Покровск не прекращаются: смотрите видео ССО

Воины рассказали, что для проведения прямых действий выдвинулась группа 3 полка ССО, в результате чего удалось уничтожить еще 2 военнослужащих России, которые успели спрятаться в блиндажах.

Что происходит на фронте?