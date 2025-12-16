Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны от 16 декабря.
К теме Уникальная операция в Купянске, критическая ситуация в районе Покровска: как изменилась линия фронта за неделю
Что происходит на фронте на 16 декабря 2025 года?
- 15 декабря российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области Сумской области, но подтвержденного прогресса не достигли. Оккупанты осуществляли атаки в Курской и Сумской областях, в частности вблизи Андреевки.
- Украинские войска удерживали позиции или продвигались на севере Харьковской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 14 декабря, свидетельствуют, что украинские войска удерживают позиции или недавно продвинулись в западной части Волчанских Хуторов – районе, где, по предварительным данным, сохраняется присутствие российских войск.
- 14 и 15 декабря российские войска продолжали наступательные операции к востоку от Великого Бурлука в направлении Обуховки и на юго-восток от Большого Бурлука в направлении Колодезного, но не продвинулись вперед.
- 15 декабря российские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но не продвинулись вперед. В то же время украинские войска продолжают контратаки на этом направлении. Сержант-офицер украинской бригады, действующей на Купянском направлении, сообщил, что украинские войска освободили несколько населенных пунктов и прилегающих лесных массивов, и подразделения его бригады действуют в северной части Купянска.
Какова ситуация на фронте по состоянию на 16 декабря 2025 года / Карты ISW
Кстати, офицер ВСУ, подполковник Сергей Цехоцкий объяснил в эфире 24 Канала, что Силы обороны Украины успешно контратаковали в Купянске благодаря хорошей подготовке и весомой работе разведки. Также, по словам эксперта, работа по флангам дает возможность выполнять поставленные задачи.
- Российские войска атаковали на юго-восток от Боровой вблизи Новоегоровки 14 и 15 декабря, но не продвинулись вперед.
- Россияне продолжали наступательные операции на Славянско-Лиманском направлении, но не продвинулись вперед. 14 и 15 декабря российские войска атаковали вблизи самого Лимана, Новоселовки, Дробышева, Среднего, Колодезей и Заречного.
- Оккупанты снова действовали на Северском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли. 14 и 15 декабря российские войска атаковали вблизи и в пределах Северска, а также у Дроновки, Ямполя, Озерного, Закитного, Серебрянки, Переездного, Васюковки, Свято-Покровского и Резниковки.
- Российские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка – Дружковка. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 13 и 14 декабря, свидетельствуют о незначительном продвижении российских войск на юго-востоке Константиновки.
- 15 декабря российские войска продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполье, но не продвинулись вперед. Оккупанты атаковали к востоку от Доброполья вблизи Шахова и на юго-восток от Доброполья вблизи Заповедного.
- Россияне продолжили наступательные операции на Покровском направлении, но не продвинулись вперед. 14 и 15 декабря российские войска атаковали вблизи и в пределах Покровска, а также у Гришино, Родинского, в пределах Мирнограда, вблизи Котлино, Удачного и Молодецкого.
- 15 декабря российские войска продолжили наступательные операции на Новопавловском направлении, но не продвинулись вперед. Такая же ситуация возле Александровки в Днепропетровской области и Гуляйполя в Запорожской области.
- Украинские войска недавно продвинулись в западной части Запорожской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 15 декабря, свидетельствуют, что украинские войска продвигались на юг от Степногорска (к западу от Орехова).
- 15 декабря российские войска продолжали ограниченные наземные наступления на Херсонском направлении, но не продвинулись вперед.
Что говорили о ситуации в Покровске и Мирнограде военные?
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 13 декабря заявил, что ситуация на фронте остается сложной, боев много. По словам генерала, украинские военные активно противостоят врагу в Покровско-Мирноградской агломерации.
Сырский отметил, что в Покровске за несколько недель Силы обороны смогли вернуть под контроль около 16 квадратных километров территории города. В Мирнограде проводят логистику, хоть это и сложно.
Офицер ВСУ, подполковник Сергей Цехоцкий в эфире 24 Канала сказал, что врагу не удается окружить Покровск, как он планировал. Силы обороны держат позиции и, по возможности, уничтожают противника на подступах к Покровску.