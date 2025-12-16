Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны от 16 декабря.

Что происходит на фронте на 16 декабря 2025 года?

15 декабря российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области Сумской области , но подтвержденного прогресса не достигли. Оккупанты осуществляли атаки в Курской и Сумской областях, в частности вблизи Андреевки.

Украинские войска удерживали позиции или продвигались на севере Харьковской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 14 декабря, свидетельствуют, что украинские войска удерживают позиции или недавно продвинулись в западной части Волчанских Хуторов – районе, где, по предварительным данным, сохраняется присутствие российских войск.

14 и 15 декабря российские войска продолжали наступательные операции к востоку от Великого Бурлука в направлении Обуховки и на юго-восток от Большого Бурлука в направлении Колодезного, но не продвинулись вперед.

15 декабря российские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но не продвинулись вперед. В то же время украинские войска продолжают контратаки на этом направлении. Сержант-офицер украинской бригады, действующей на Купянском направлении, сообщил, что украинские войска освободили несколько населенных пунктов и прилегающих лесных массивов, и подразделения его бригады действуют в северной части Купянска.

Какова ситуация на фронте по состоянию на 16 декабря 2025 года / Карты ISW

Кстати, офицер ВСУ, подполковник Сергей Цехоцкий объяснил в эфире 24 Канала, что Силы обороны Украины успешно контратаковали в Купянске благодаря хорошей подготовке и весомой работе разведки. Также, по словам эксперта, работа по флангам дает возможность выполнять поставленные задачи.

Российские войска атаковали на юго-восток от Боровой вблизи Новоегоровки 14 и 15 декабря, но не продвинулись вперед.

Россияне продолжали наступательные операции на Славянско-Лиманском направлении, но не продвинулись вперед. 14 и 15 декабря российские войска атаковали вблизи самого Лимана, Новоселовки, Дробышева, Среднего, Колодезей и Заречного.

Оккупанты снова действовали на Северском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли. 14 и 15 декабря российские войска атаковали вблизи и в пределах Северска, а также у Дроновки, Ямполя, Озерного, Закитного, Серебрянки, Переездного, Васюковки, Свято-Покровского и Резниковки.

Российские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка – Дружковка. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 13 и 14 декабря, свидетельствуют о незначительном продвижении российских войск на юго-востоке Константиновки.

15 декабря российские войска продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполье, но не продвинулись вперед. Оккупанты атаковали к востоку от Доброполья вблизи Шахова и на юго-восток от Доброполья вблизи Заповедного.

Россияне продолжили наступательные операции на Покровском направлении, но не продвинулись вперед. 14 и 15 декабря российские войска атаковали вблизи и в пределах Покровска, а также у Гришино, Родинского, в пределах Мирнограда, вблизи Котлино, Удачного и Молодецкого.

15 декабря российские войска продолжили наступательные операции на Новопавловском направлении, но не продвинулись вперед. Такая же ситуация возле Александровки в Днепропетровской области и Гуляйполя в Запорожской области.

Украинские войска недавно продвинулись в западной части Запорожской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 15 декабря, свидетельствуют, что украинские войска продвигались на юг от Степногорска (к западу от Орехова).

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 15 декабря, свидетельствуют, что украинские войска продвигались на юг от Степногорска (к западу от Орехова). 15 декабря российские войска продолжали ограниченные наземные наступления на Херсонском направлении, но не продвинулись вперед.

Что говорили о ситуации в Покровске и Мирнограде военные?