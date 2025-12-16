Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни від 16 грудня.

Що відбувається на фронті на 16 грудня 2025 року?

15 грудня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області , але підтвердженого прогресу не досягли. Окупанти здійснювали атаки в Курській та Сумській областях, зокрема поблизу Андріївки.

Українські війська утримували позиції або просувалися на півночі Харківської області. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 14 грудня, свідчать, що українські війська утримують позиції або нещодавно просунулися у західній частині Вовчанських Хуторів – районі, де, за попередніми даними, зберігається присутність російських військ.

14 та 15 грудня російські війська продовжували наступальні операції на схід від Великого Бурлука у напрямку Обухівки та на південний схід від Великого Бурлука у напрямку Колодязного, але не просунулися вперед.

15 грудня російські війська продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку, але не просунулися вперед. Водночас українські війська продовжують контратаки на цьому напрямку. Сержант-офіцер української бригади, що діє на Куп'янському напрямку, повідомив, що українські війська звільнили кілька населених пунктів та прилеглих лісових масивів, і що підрозділи його бригади діють у північній частині Куп'янська.

Яка ситуація на фронті станом на 16 грудня 2025 року / Карти ISW

До речі, офіцер ЗСУ, підполковник Сергій Цехоцький пояснив в етері 24 Каналу, що Сили оборони України успішно контратакували в Куп'янську завдяки гарній підготовці та вагомій роботі розвідки. Також, за словами експерта, робота по флангах дає можливість виконувати поставлені завдання.

Російські війська атакували на південний схід від Борової поблизу Новоєгорівки 14 та 15 грудня, але не просунулися вперед.

Росіяни продовжували наступальні операції на Слов'янсько-Лиманському напрямку, але не просунулися вперед. 14 та 15 грудня російські війська атакували поблизу самого Лимана, Новоселівки, Дробишева, Середнього, Колодязів та Зарічного.

Окупанти знову діяли на Сіверському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли. 14 та 15 грудня російські війська атакували поблизу та в межах Сіверська, а також біля Дронівки, Ямполя, Озерного, Закітного, Серебрянки, Переїзного, Васюківки, Свято-Покровського та Різниківки.

Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 13 та 14 грудня, свідчать про незначне просування російських військ на південному сході Костянтинівки.

15 грудня російські війська продовжили наступальні операції в тактичному районі Добропілля, але не просунулися вперед. Окупанти атакували на схід від Добропілля поблизу Шахова та на південний схід від Добропілля поблизу Заповідного.

Росіяни продовжили наступальні операції на Покровському напрямку, але не просунулися вперед. 14 та 15 грудня російські війська атакували поблизу та в межах Покровська, а також біля Гришиного, Родинського, в межах Мирнограда, поблизу Котлиного, Удачного та Молодецького.

15 грудня російські війська продовжили наступальні операції на Новопавлівському напрямку, але не просунулися вперед. Така ж ситуація біля Олександрівки у Дніпропетровській області та Гуляйполя у Запорізькій області.

Українські війська нещодавно просунулися у західній частині Запорізької області. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 15 грудня, свідчать, що українські війська просувалися на південь від Степногірська (на захід від Оріхова).

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 15 грудня, свідчать, що українські війська просувалися на південь від Степногірська (на захід від Оріхова). 15 грудня російські війська продовжували обмежені наземні наступи на Херсонському напрямку, але не просунулися вперед.

Що казали про ситуацію у Покровську та Мирнограді військові?