З пораненнями бійці армії Росії сподіваються потрапити до лікарні і вижити. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на АТЕШ.

Навіщо російські військові самі себе калічать?

За даними агентів руху "АТЕШ", у Донецькому військовому шпиталі зафіксовано різке зростання кількості поранених із 1441-го мотострілецького полку. Джерела зазначають, що історії у більшості випадків схожі: бійці надходять із нетиповими травмами, а самі військовослужбовці зізнаються, що частина таких поранень є навмисними.

Солдати скаржаться на неадекватні накази командирів, які відправляють їх у штурми без належної підготовки, інженерних укріплень, техніки та базового забезпечення. За їхніми словами, особовий склад фактично примушують іти на передову з вимогою "взяти позицію будь-якою ціною". Спроби відмовитися супроводжуються погрозами, позбавленням грошових виплат або погрозами поміщення у карцер.

У таких умовах частина військових намагається штучно собі нашкодити, розраховуючи отримати незначне поранення і потрапити до шпиталю, щоб уникнути чергових атак. Втім, як зазначають джерела, це спрацьовує не завжди: після лікування деяких солдатів знову повертають на передову і знову відправляють у бій без можливості оскаржити наказ.

За оцінками "АТЕШ", у низці російських підрозділів формується глибока криза, коли військовослужбовці готові шкодити власному здоров’ю, аби не виконувати накази командування. Це призводить до падіння боєздатності, зростання ненависті до офіцерів та загострення внутрішніх конфліктів у підрозділах.

Як зауважив в ефірі 24 Каналу генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко, ситуація у Покровську ускладнюється. Зараз повідомляють про 150 боєзіткнень на всій лінії фронту, з яких 40 припадає саме на Покровськ. Покровсько-Мирноградська агломерація залишається пріоритетом для ворога.

