Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, Путін дуже доречно сказав, що Росія розпадеться. І це дійсно подвиг України. Рік тому вони розповідали, що Київ впаде. А тепер самі сумніваються в майбутньому Росії.

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Вони цим шантажують світ. Типу, а що там ви робитимете з десятками різних частин. А нам цього не треба. Можна на 2 частини поділити. Чи на 4 – 5. Залежно від розташування ядерної зброї. Можна на південь і північ поділити. Але ця "тушка" має бути розділена. Вона занадто агресивна, щоб бути в клубі цивільних, нормальних держав,

– зазначив Давидюк.

Росія заслужила на зовнішнє управління

Як наголосив Давидюк, Владімір Путін – це суміш Горбачова та Ніколая 2. Такий типаж політиків завжди приводить до розвалу держави.

Крім того, Росія побудована на досягненнях тих держав, які вони змогли колонізувати. До прикладу, усі найбільші інфраструктурні досягнення та інновації в СРСР робили українці тощо.

Московія – не Росія. Вони самі це казали. От Чечня. Там ніколи російською мовою не розмовляли. А Сахалін. Там російське щось взагалі було? Чи Сибір. Ходять з китайськими обличчями і намагаються говорити шаманською мовою, яку називають російською,

– зазначив Давидюк.

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Політолог переконаний, що Росія заслужила на зовнішнє управління. Та й найкращі для неї правителі завжди були іноземцями. Але Україна однозначно має взяти участь у виборі наступного правителя розділеної Росії.

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