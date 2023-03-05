Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, Путин очень кстати сказал, что Россия распадется. И это действительно подвиг Украины. Год назад они говорили, что Киев упадет. А теперь сами сомневаются в будущем России.

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Они этим шантажируют мир. Типа, а что там вы будете делать с десятками разных частей. А нам этого не нужно. Можно на 2 части разделить. Или на 4 – 5. В зависимости от расположения ядерного оружия. Можно на юг и север поделить. Но эта "тушка" должна быть разделена. Она слишком агрессивна, чтобы быть в клубе нормальных государств,

– отметил Давидюк.

Россия заслужила внешнее управление

Как отметил Давидюк, Владимир Путин – это смесь Горбачева и Николая 2. Такой типаж политиков всегда приводит к развалу государства.

Кроме того, Россия построена на достижениях государств, которые они смогли колонизировать. К примеру, все крупнейшие инфраструктурные достижения и инновации в СССР делали украинцы и т.д.

Московия – не Россия. Они сами это говорили. Вот Чечня. Там никогда на российском языке не разговаривали. А Сахалин. Там российское что-то вообще было? Или Сибирь. Ходят с китайскими лицами и пытаются говорить на шаманском языке, который называют российским,

– отметил Давидюк.

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Политолог убежден, что Россия заслужила внешнее управление. Да и лучшие для нее правители всегда были иностранцами. Но Украина однозначно должна поучаствовать в выборе следующего правителя разделенной России.

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