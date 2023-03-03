Об этом 24 Каналу сообщил российский политолог Аббас Галлямов. Он убежден, что бункерный диктатор пытается подменить контекст этой войны и навязать россиянам ложь, чтобы удержать их расположение.

Смотрите также Уверен, что после деоккупации Крыма Путин не будет у власти, – генерал Годжес о судьбе России

Галлямов подчеркнул, что Путин "всегда исторически боялся развала России". Он помнит 90-е годы, он переживал из-за распада СССР, поэтому в течение почти четверти века, когда он у власти, постоянно борется с этими привидениями.

Хотя сейчас у него объективных причин этого бояться нет, остались привычки и понимание того, что об этом выгодно говорить.

Путин хочет убедить, что не имперец

Политолог сообщил, что российскому населению не нравится сама идея империалистической войны, поэтому Кремлю приходится выдавать ее за отечественную войну за спасение Родины.

В этом смысле говорить, что "враги угрожают нам распадом", значит подкреплять консолидацию вокруг себя. Если он сумеет убедить людей, что он не имперец, а всего лишь защитник Родины от готовящегося врага распада, он обеспечит себе симпатию большинства,

– добавил Галлямов.

Галлямов о заявлениях Путина: смотреть видео

Манипуляции Кремля

Политолог упомянул о конгрессе, организованном в Брюсселе так называемыми коренными россиянами, которые настроены оппозиционно к главе Кремля. Однако их разговоры о распаде России только играют на руку российскому диктатору и способствуют объединению общества вокруг Путина.

В свою очередь российское руководство активно пытается использовать подобные меры в собственных целях.

Серьезные игроки не ставят на повестку дня распад России, поэтому выдать определенное количество находящихся на задворках Брюсселя маргиналов за серьезную угрозу не получится.

– заметил эксперт.

Зато люди видят растущую реальную угрозу: репрессии, милитаризацию общества и буквально фашистские практики, которые внедряется все больше внутри страны.

Путин заявил об угрозе распада России: подробнее