Соответствующее мнение Бен Годжес выразил в эфире телемарафона, пишет 24 Канал. Он убежден, что после освобождение Крыма в России появится новое правительство
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Потеря территорий повлечет за собой возмущение внутри России
"Я не вижу, как Путин может остаться у власти, если Крым будет освобожден", – сказал Годжес. Он подчеркнул, что у России есть другие силы, в том числе самопровозглашенный лидер Чечни Рамзан Кадыров, глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин и министр обороны Сергей Шойгу.
Годжес считает, что Россия будет претерпевать значительные изменения и "потенциал этого очень силен". Кроме того, генерал подчеркнул, что важно, что произойдет с ядерным оружием России. Он предполагает, что в России возможны вспышки насилия.
Возможно, я не прав и Путин останется у власти. Но не думаю, что Путин останется после столь катастрофической войны у власти. И после освобождения Крыма,
– сказал экскомандующий войсками США в Европе.
Он напомнил, что аннексия Крыма в 2014 году усилила поддержку Путина в России. Однако потеря Херсона и контроля в других областях имела значительную цену для России, в частности, в контексте разрушения экономики.
Годжес считает, что потеря территорий повлечет за собой возмущение внутри России. По его словам, элиты и олигархи скажут Путину, что "хватит уже".
Он уверен, что для российского режима нет светлого будущего. В то же время он допускает, что любой после Путина может быть еще хуже диктатора.
Крым – это путь к победе
- Бен Годжес неоднократно отмечал, что Украине важно освободить Крым, и он убежден, что это реально в 2023 году. По словам генерала, деоккупация Крыма важна для экономики Украины.
- Отметим, что глава ГУР МО Кирилл Буданов считает, что к лету 2023 Украина может вернуть Крым.
- Для освобождения Украине необходимо западное дальнобойное вооружение. Это подчеркивают украинские дипломаты, а также во время выступления в Давосе сказал Владимир Зеленский.
- Украина готова решать вопросы Крыма как дипломатическим путем, так и военным. Что важно, стремление Украины уволить Крым поддерживают западные партнеры.
- Военные эксперты отмечают, что важным этапом на пути к освобождению Крыма есть деоккупация Мелитополя.