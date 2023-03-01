Соответствующее мнение Бен Годжес выразил в эфире телемарафона, пишет 24 Канал. Он убежден, что после освобождение Крыма в России появится новое правительство

Смотрите также Годжес показал карту освобождения Крыма и объяснил, как выкурить окупантов с полуострова

Потеря территорий повлечет за собой возмущение внутри России

"Я не вижу, как Путин может остаться у власти, если Крым будет освобожден", – сказал Годжес. Он подчеркнул, что у России есть другие силы, в том числе самопровозглашенный лидер Чечни Рамзан Кадыров, глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин и министр обороны Сергей Шойгу.

Годжес считает, что Россия будет претерпевать значительные изменения и "потенциал этого очень силен". Кроме того, генерал подчеркнул, что важно, что произойдет с ядерным оружием России. Он предполагает, что в России возможны вспышки насилия.

Возможно, я не прав и Путин останется у власти. Но не думаю, что Путин останется после столь катастрофической войны у власти. И после освобождения Крыма,

– сказал экскомандующий войсками США в Европе.

Он напомнил, что аннексия Крыма в 2014 году усилила поддержку Путина в России. Однако потеря Херсона и контроля в других областях имела значительную цену для России, в частности, в контексте разрушения экономики.

Годжес считает, что потеря территорий повлечет за собой возмущение внутри России. По его словам, элиты и олигархи скажут Путину, что "хватит уже".

Он уверен, что для российского режима нет светлого будущего. В то же время он допускает, что любой после Путина может быть еще хуже диктатора.

Крым – это путь к победе