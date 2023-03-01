Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес в эфире телемарафона и объяснил, почему так считает.
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Стратегически важный приоритет – Крым. Донбасс важен, но если убить всех вагнеровцев до последнего, это не повлияет на результаты войны,
– отметил Ходжес.
А вот освобождение Крыма наоборот – перевернет ход войны.
Экономически освобождение Крыма необходимо
"Пока Россия сидит в Крыму, Украина не сможет восстановить свою экономику", – подчеркнул генерал.
В частности, он отметил, что Украина не сможет открыть свои порты в Бердянске и Мариуполе, потому что Россия будет блокировать Азовское море, а Одесса не сможет быть большим портом.
"Я не вижу, как Украина может отстроить экономику, которая зависит от экспорта, пока Крым находится в оккупации России", – пояснил Годжес.
Безопасность и инвесторы
Ходжес также объяснил, что инвесторы нуждаются в гарантиях безопасности: они не будут инвестировать деньги в Украину, пока Россия сидит в Крыму.
Возвращение Крыма жизненно необходимо для Украины. Это должен быть месседж от Киева другим нациям. Здесь речь идет не только о восстановлении суверенитета. Здесь о будущем и экономике страны,
– заверил Ходжес.
Ходжес также напомнил, что Россия никогда не соблюдает соглашения, поэтому все переговоры и договоренности, которые были достигнуты ранее, в частности "зерновые соглашения", не будут длиться долго.
"Нужно быть реалистами, Киев должен это озвучить", – еще раз отметил Ходжес.
По его словам, это сообщение следует донести до Европы.