Про це заявив колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Годжес в ефірі телемарафону та пояснив, чому так вважає.

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Стратегічно важливий пріоритет – Крим. Донбас важливий, але якщо убити усіх вагнерівців до останнього, це не вплине на результати війни,

– зазначив Годжес.

А ось звільнення Криму, на переконання Годжеса, навпаки – переверне хід війни.

Економічно звільнення Криму необхідне

"Поки Росія сидить в Криму, Україна не зможе відновити свою економіку", – наголосив генерал.

Зокрема, він зауважив, що Україна не зможе відкрити свої порти у Бердянську та Маріуполі, бо Росія блокуватиме Азовське море, а Одеса не зможе бути великим портом.

"Я не бачу, як Україна може відбудувати економіку, яка залежить від експорту доти, доки Крим перебуває в окупації Росії", – пояснив Годжес.

Безпека та інвестори

Годжес також пояснив, що інвестори потребують гарантій безпеки: вони не інвестуватимуть гроші в Україну, поки Росія сидить в Криму.

Повернення Криму життєво необхідне для України. Це має бути меседж від Києва до інших націй. Тут мова не лише про відновлення суверенітету. Тут про майбутнє та економіку країни,

– запевнив Годжес.

Годжес також нагадав, що Росія ніколи не дотримується угод, а тому усі перемовини та домовленості, які були досягнуті попередньо, зокрема "зернові угоди", не триватимуть довго.

"Треба бути реалістами, Київ повинен це озвучити", – ще раз зазначив Годжес.

За його словами, це повідомлення потрібно донести до Європи.

Важливо! Раніше Бен Ходжес опублікував план зі звільнення Кримського півострова від російських окупантів. На карті, яку він поширив, вказано, які саме об'єкти загарбників мають попередньо атакувати ЗСУ, аби операція з деокупації пройшла успішно.