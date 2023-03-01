Про це заявив колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Годжес в ефірі телемарафону та пояснив, чому так вважає.

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Стратегічно важливий пріоритет – Крим. Донбас важливий, але якщо убити усіх вагнерівців до останнього, це не вплине на результати війни,
– зазначив Годжес.

А ось звільнення Криму, на переконання Годжеса, навпаки – переверне хід війни.

Економічно звільнення Криму необхідне

"Поки Росія сидить в Криму, Україна не зможе відновити свою економіку", – наголосив генерал.

Зокрема, він зауважив, що Україна не зможе відкрити свої порти у Бердянську та Маріуполі, бо Росія блокуватиме Азовське море, а Одеса не зможе бути великим портом.

"Я не бачу, як Україна може відбудувати економіку, яка залежить від експорту доти, доки Крим перебуває в окупації Росії", – пояснив Годжес.

Безпека та інвестори

Годжес також пояснив, що інвестори потребують гарантій безпеки: вони не інвестуватимуть гроші в Україну, поки Росія сидить в Криму.

Повернення Криму життєво необхідне для України. Це має бути меседж від Києва до інших націй. Тут мова не лише про відновлення суверенітету. Тут про майбутнє та економіку країни,
– запевнив Годжес.

Годжес також нагадав, що Росія ніколи не дотримується угод, а тому усі перемовини та домовленості, які були досягнуті попередньо, зокрема "зернові угоди", не триватимуть довго.

"Треба бути реалістами, Київ повинен це озвучити", – ще раз зазначив Годжес.

За його словами, це повідомлення потрібно донести до Європи.