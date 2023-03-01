Про це заявив колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Годжес в ефірі телемарафону та пояснив, чому так вважає.
Дивіться також Годжес показав карту звільнення Криму та пояснив, як викурити окупантів з півострова
Стратегічно важливий пріоритет – Крим. Донбас важливий, але якщо убити усіх вагнерівців до останнього, це не вплине на результати війни,
– зазначив Годжес.
А ось звільнення Криму, на переконання Годжеса, навпаки – переверне хід війни.
Економічно звільнення Криму необхідне
"Поки Росія сидить в Криму, Україна не зможе відновити свою економіку", – наголосив генерал.
Зокрема, він зауважив, що Україна не зможе відкрити свої порти у Бердянську та Маріуполі, бо Росія блокуватиме Азовське море, а Одеса не зможе бути великим портом.
"Я не бачу, як Україна може відбудувати економіку, яка залежить від експорту доти, доки Крим перебуває в окупації Росії", – пояснив Годжес.
Безпека та інвестори
Годжес також пояснив, що інвестори потребують гарантій безпеки: вони не інвестуватимуть гроші в Україну, поки Росія сидить в Криму.
Повернення Криму життєво необхідне для України. Це має бути меседж від Києва до інших націй. Тут мова не лише про відновлення суверенітету. Тут про майбутнє та економіку країни,
– запевнив Годжес.
Годжес також нагадав, що Росія ніколи не дотримується угод, а тому усі перемовини та домовленості, які були досягнуті попередньо, зокрема "зернові угоди", не триватимуть довго.
"Треба бути реалістами, Київ повинен це озвучити", – ще раз зазначив Годжес.
За його словами, це повідомлення потрібно донести до Європи.