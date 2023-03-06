Как передают российские СМИ, ссылаясь на информацию от Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, покушение было якобы совершено украинскими спецслужбами.
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Также в ЦОС говорят о том, что организатор покушения якобы намеревался взорвать автомобиль Малофеева с помощью самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль олигарха. В ФСБ заявляют, что подобная схема применялась при подготовке убийства российской пропагандистки Дарьи Дугиной.
Организатором покушения на Малофеева называют главу "Русского добровольческого корпуса" Дениса Капустина, являвшегося участником недавнего события в Брянской области. Он сейчас живет в Украине.
Что об этом говорит сам Малофеев
Сам Малофеев в своем телеграмме прокомментировал событие, заявив, что угрозы и теракты не повлияют на его патриотическую позицию.
Благодарю всех друзей за слова поддержки. Хочу заверить, что ни сегодня, ни завтра ничто – ни угрозы, ни теракты – не повлияют на мою палку и искреннюю патриотическую позицию,
– подчеркнул Малофеев.
Стоит добавить, что Малофеев – это бизнесмен, спонсировавший "крымскую весну". Впоследствии в ФСБ показали кадры попытки заменить автомобиль Константина Малофеева. На обнародованных кадрах видно, что неизвестный мужчина подходит к машине, лезет к днищу, после чего удаляется.
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По версии ФСБ, Малофеев поездил со взрывчаткой, а авто разминировали уже в паркинге. Для этого они использовали робота-сапера.