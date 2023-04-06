Жінка намагалася дестабілізувати внутрішню обстановку у Закарпатській області. Наразі триває розслідування.
Важливо СБУ затримала російського агента-антисеміта на Закарпатті: закликав вбивати євреїв
На Закарпатті блогерка вимагала "відокремити" область
Так, слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження стосовно мешканки Закарпаття, яка агітувала у соцмережах та закликала підготувати петицію стосовно "необхідності" відокремлення Закарпаття зі складу України. Про це вона заявляла у своєму відеозверненні.
Фігурантка "розганяла" ворожі наративи, в яких ображала почуття українців, вдавалася до зневажливих висловлювань на їхню адресу,
– зазначили правоохоронці.
Наразі слідчі розпочали кримінальне провадження і проводять всі необхідні дії, щоб зрадниця України відповіла за свої висловлювання перед законом.
Блогерка, яка вимагала "відокремлення" Закарпаття / фото СБУ
Зрадники України: останні новини
- Нещодавно СБУ затримала російського агента. Чоловік погрожував очільнику єврейської громади Закарпаття.
- Також раніше СБУ провела масштабну спецоперацію у Харківській та Донецькій областях. У цих регіонах агенти ФСБ збирали дані про маршрути руху військових ешелонів та локації складів боєприпасів.
- А на Кіровоградщині затримали зрадницю, яка розвідувала локації підприємств українського оборонпрому. Тепер зловмисниці загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.