У СБУ зауважили, що слідчим вдалося запобігти спробам російських спецслужб дестабілізувати внутрішньо-політичну обстановку на Заході України. Мешканця Закарпаття, який за вказівкою агресора штучно розпалював антисемітські настрої в регіоні, затримали в ході спецоперації.

Цікаво Протести під Лаврою: поліція взялася за священнослужителя, який напав на журналістів

На Закарпатті затримали ворожого агента-антисеміта

У грудні минулого року житель Закарпаття приховано наніс на фасадах будівель у центрі Ужгорода написи із закликами до вбивства євреїв. Крім того, зловмисник надіслав лідеру єврейської громади "авторську" псевдонаукову працю, в якій він обґрунтував свою ненависть до цієї національності.

СБУ затримала російського агента: відео

Слідчі встановили, що до 2014 року зловмисник тимчасово проживав на території Північної Осетії. Наразі співробітники Служби безпеки України детально вивчають зв’язки чоловіка з російськими спецслужбами. Під час обшуку у помешканні ворожого агента виявили:

комп’ютерну техніку із доказами злочину,

прокремлівську літературу, де російські автори вихваляють свої спецслужби,

заплямований фарбою одяг, в якому зловмисник перебував під час нанесення антисемітських написів на будівлях.

На підставі зібраних доказів чоловікові повідомили про підозру за "розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті". Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Дивіться фото обшуку помешкання затриманого / Фото СБУ

Варто прочитати Офіс Генпрокурора повідомив про підозру антиукраїнському блогеру-мільйоннику Юрію Подоляці

Росія завербувала понад 800 українських чиновників до повномасштабного вторгнення