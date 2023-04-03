Санкція статті передбачає штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт терміном до 6 місяців або до 3 років обмеження волі. Наразі триває досудове розслідування.
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Священник накинувся на журналістів
На території Києво-Печерської лаври 30 березня під час зйомки сюжету один зі священнослужителів УПЦ МП пошкодив обладнання оператора.
Співробітники Печерського управління поліції разом з аналітиками столичного главку задокументували цю подію та розпочали досудове розслідування.
Священник накинувся на журналістів / Фото поліції Києва
Вони встановили, що під час роботи знімальної групи представник духовенства вирвав в оператора мікрофон та зламав кріплення на камері.
Дізнавачі територіального підрозділу за процесуального погодження окружної прокуратури повідомили 41-річному чоловікові про підозру в "перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів".
Нападнику повідомили про підозру / Фото поліції Києва
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Що відбувається у Києво-Печерській лаврі
- Священники УПЦ МП ще 29 березня повинні були залишити територію Києво-Печерської лаври. Проте вони досі там залишаються, і навіть 2 квітня митрополит УПЦ МП Онуфрій провів у Лаврі недільну службу.
- Комісію Міністерства культури, яка мала проводити інвентаризацію майна "Києво-Печерського заповідника", двічі не пустили до лаври священники й віряни УПЦ МП.
- За інформацією РБК-Україна, через це поліція Києва відкрила кримінальне провадження за статтею про незаконне утримання релігійних святинь.
- Речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс розповіла, що розслідування розпочалося за заявою комісії Міністерства культури про недопуск на територію Лаври.
- Напередодні Шевченківський суд обрав Паші "Мерседесу" запобіжний захід – 60 днів під домашнім арештом.
- Варто зауважити, що ввечері 1 квітня до Києво-Печерської лаври вкотре прийшли декілька сотень людей з українськими прапорами та плакатами, на яких були написи, що засуджують діяльність УПЦ МП.
- Водночас монахи московської церкви провели біля входу до Києво-Печерської лаври молебень, до якого залучили приблизно 150 осіб. Вони намагалися перекричати активістів.