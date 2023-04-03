Санкція статті передбачає штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт терміном до 6 місяців або до 3 років обмеження волі. Наразі триває досудове розслідування.

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Священник накинувся на журналістів

На території Києво-Печерської лаври 30 березня під час зйомки сюжету один зі священнослужителів УПЦ МП пошкодив обладнання оператора.

Співробітники Печерського управління поліції разом з аналітиками столичного главку задокументували цю подію та розпочали досудове розслідування.



Священник накинувся на журналістів / Фото поліції Києва

Вони встановили, що під час роботи знімальної групи представник духовенства вирвав в оператора мікрофон та зламав кріплення на камері.

Дізнавачі територіального підрозділу за процесуального погодження окружної прокуратури повідомили 41-річному чоловікові про підозру в "перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів".



Нападнику повідомили про підозру / Фото поліції Києва

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Що відбувається у Києво-Печерській лаврі