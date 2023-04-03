Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону також розповів про те, як надалі діятиму комісія на території Лаври, інформує 24 Канал.

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Нам відомо, що священнослужителі, монахи і деякі семінаристи залишаються, але так само там є деякі цивільні, характер і законність перебування яких на цій території у мене викликає питання,

– зазначив Ткаченко.

За його словами, на території Лаври є цілий виробничий цех (виробництво меблів і свічок). Тож, це можуть бути працівники цих підприємств. Також за словами міністра, на території Лаври останні 2 – 3 дні перебували невідомі люди.

Як діятиме комісія Мінкульту надалі

Комісія Мінкульту знову спробує потрапити в Лавру і розпочати інвентаризацію, щоб повернути державі управління нижньою Лаврою.

Якщо прихильники УПЦ МП не будуть перешкоджати роботі комісії, то інвентаризація завершиться за 2 – 3 дні.

Головне про події у Києво-Печерській лаврі

Священники УПЦ МП ще 29 березня повинні були залишити територію Києво-Печерської лаври. Проте вони все ще залишаються там, московські попи проводять у Лаврі службу.

Комісію Міністерства культури, яка мала проводити інвентаризацію майна "Києво-Печерського заповідника", двічі не пустили до лаври священники й віряни УПЦ МП.

Зверніть увагу! Архімандрит Києво-Печерської лаври УПЦ МП Авраамій (Лотиш) перейшов до ПЦУ. Епіфаній затвердив його виконувачем обов'язків намісника Лаври. Втім, митрополит УПЦ МП Онуфрій заборонив служіння архімандрита Авраамія (Лотиша) за перехід в ПЦУ.