Александр Ткаченко в эфире телемарафона также рассказал о том, как в дальнейшем буду действовать комиссия на территории Лавры. 24 Канал.
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Нам известно, что священнослужители, монахи и некоторые семинаристы остаются, но так же там есть некоторые гражданские, характер и законность пребывания которых на этой территории у меня вызывает вопросы,
– отметил Ткаченко.
По его словам, на территории Лавры есть целый производственный цех (производство мебели и свеч). Это могут быть работники этих предприятий. Также, по словам министра, на территории Лавры последние 2 – 3 дня находились неизвестные люди.
Как будет действовать комиссия Минкульта в дальнейшем
Комиссия Минкульта снова попытается попасть в Лавру и начать инвентаризацию, чтобы вернуть государству управление нижней Лаврой.
Если сторонники УПЦ МП не будут препятствовать работе комиссии, то инвентаризация завершится через 2-3 дня.
Главное о событиях в Киево-Печерской лавре
- Священники УПЦ МП еще 29 марта должны были покинуть территорию Киево-Печерской Лавры. Тем не менее, они все еще остаются там, московские попы проводят в Лавре службу.
- Комиссию Министерства культуры, которая должна проводить инвентаризацию имущества "Киево-Печерского заповедника", дважды не пустили в лавру священники и верующие УПЦ МП.