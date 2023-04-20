По предварительной информации, аэродром "Канатово" в Кировоградской области был обстрелян 23 июля 2022 года. Тогда погиб один человек, еще 17 – получили ранения.

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Военные пытались украсть российский самолет

По данным следствия, с апреля по июль 2022 несколько мужчин, среди которых были: военный Сил специальных операций, гражданский айтивец, представители СБУ и Воздушных сил, пытались завербовать русского пилота и уговорить его перегнать в Украину военный самолет.

Они разработали план, который, по словам участников операции, предполагал, что россиянину дадут "квадрат", в котором он в оговоренное время влетит в воздушное пространство Украины. Перед российскими диспетчерами пилот должен был имитировать аварию. Украина объявила бы о пленении пилота. Россиянин и его семья получили бы деньги и новые документы.

Во время этой "операции", что проводилась, несмотря на замечания СБУ и без согласования с соответствующими государственными органами, враг получил информацию о размещении личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов.

Эти данные позволили России осуществить обстрел аэродрома, в результате чего погиб командир воинской части, еще 17 защитников получили ранения. Более того, ракетный удар полностью уничтожил 2 боевых истребителя Воздушных сил ВСУ, а взлетная полоса и другая техника и здания получили значительные повреждения.

Какое наказание грозит военным

В СБУ отмечают, что такие действия военнослужащих, которые привели к тяжелым последствиям и навредили обороноспособности страны, нуждаются в соответствующей правовой оценке.

Следовательно, по этому факту открыли уголовное производство по части 2 статьи 111 (государственная измена) и части 5 статьи 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

Наказание по этим статьям достигает пожизненного заключения.

Напомним, что 23 июля 2023 года враг ударил сразу 13 ракетами по Кировоградщине. Россияне обстреляли 2 объекта инфраструктуры. Тогда сообщалось, что есть погибшие среди военнослужащих и охранников трансформаторной подстанции.