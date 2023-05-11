Перехожі зробили зауваження дівчатам через прослуховування пісень російського гурту "Руки вгору". На що одна з них заявила, що є господинею закладу та має право вмикати ту музику, яку любить, пише 24 Канал.
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Що відомо про скандал в Одесі
На опубліковане в телеграм-каналі відео не потрапила частина, де слухають російські пісні. Проте там зазначили, що скандал виник через російську музику на вулиці Дерибасівській, у центрі Одеси. Адже в закладі танцювали під пісню гурту "Руки вгору".
На відео чутно, як чоловік звертається до меломанок: "Ви популяризуєте людину, яка підтримує вбивство українців".
Ми слухаємо це в "себе". Це наш день народження. У нас закрите місце,
– заявила жінка, яка представилась господинею закладу.
На що перехожий сказав їй, що вона може слухати це в Росії.
В Одесі спалахнув скандал через російські пісні: дивіться відео
У Львові молодики слухали Лєпса
- У Львові група молодиків на Land Rover голосно слухали пісні росіянина Лєпса, який підтримує Путіна. На зауваження журналіста один з пасажирів спробував вибити з рук телефон, а потім, за його словами, збив з нього кашкет та намагався вдарити в обличчя.
- Після розголосу скандалу молоді люди отримали повістки. Відомо, що водієм авто виявився 26-річний мешканець Донецької області, агресивним був 20-річний мешканець Одеси.
- Один з хлопців заявив, що не боїться повістки, адже він сподівається отримати "білий квиток". Зокрема тому, що у нього немає двох пальців через дитячу травму. Детальніше про хлопців та їхню поведінку читайте за посиланням.