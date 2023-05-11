Перехожі зробили зауваження дівчатам через прослуховування пісень російського гурту "Руки вгору". На що одна з них заявила, що є господинею закладу та має право вмикати ту музику, яку любить, пише 24 Канал.

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Що відомо про скандал в Одесі

На опубліковане в телеграм-каналі відео не потрапила частина, де слухають російські пісні. Проте там зазначили, що скандал виник через російську музику на вулиці Дерибасівській, у центрі Одеси. Адже в закладі танцювали під пісню гурту "Руки вгору".

На відео чутно, як чоловік звертається до меломанок: "Ви популяризуєте людину, яка підтримує вбивство українців".

Ми слухаємо це в "себе". Це наш день народження. У нас закрите місце,

– заявила жінка, яка представилась господинею закладу.

На що перехожий сказав їй, що вона може слухати це в Росії.

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