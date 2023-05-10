Про це він розповів, спілкуючись з журналістами. Лук'ян Зайцев з Одеси зазначив, що він не надто переймається через те, що отримав повістку.

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Покладає надії на "білий квиток"

За словами юнака, йому потрібно буде з'явитися до військкомату після того, як він отримав повістку. Водночас туди він іти не боїться, адже має дитячу травму. У хлопця відсутні два пальці.

Журналісти перепитали його, чи розраховує він на "білий квиток", на що юнак відповів ствердно. Він зазначив: "Потрібно буде показати це (маючи на увазі відсутність пальців – 24 Канал) й актуалізувати".

Коли його спитали, чому ж він так відреагував на зауваження журналіста, хлопець розповів про "неправильну роботу організму". Мовляв, через це він зробив те, чого не робив би за звичайних умов: не хапав би телефона, і не потрапив би у цю ситуацію. Водночас зазначив, що пісню Лепса зі своєї медіатеки він видалив.

У хлопців виявили зв'язки з Росією

Зауважимо, що журналісти перед тим намагалися вийти на молодиків. Стало відомо, що перед Великоднем вони орендували квартиру у Львові.

Їхню дорогу автівку на газоні відразу ж зауважив глава ОСББ будинку. Попри це він зазначив, що якось їхав разом з ними у ліфті. І нічого незвичайного не зауважив, адже хлопці "нормально спілкувалися українською".

Цікавими деталями про діяльність хлопців розповів охоронець офісу, який вони винаймають. Він зазначив, що 8 і 9 травня вони не працювали, і це якось пов'язано з парадом у країні-агресорці.

Вони два дні не працюють 8 і 9. Бо вони з Росією якось пов'язані, з тими обманами. Як Росія відпочиває, то і вони не працюють,

– каже охоронець Роман.

За словами охоронця, хлопці займаються розіграшами російських бабусь. Пан Роман зазначив, що вони "нібито забирають якісь гроші, виманюють, видурюють". Водночас додав, що не знає, наскільки це правда.

Коротко про скандал