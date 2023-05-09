Молодики були на Range Rover і неадекватно себе поводили. Вони навіть агресивно повелися до чоловіка, який зробив їм зауваження.

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Як хлопці зі Львова отримали повістки

Увечері 8 травня стало відомо, що молодики, які їхали на автомобілі Range Rover, неадекватно поводились. Спочатку вони гучно слухали музику ворога в центрі Львова, а потім агресивно повелися до чоловіка, який зробив їм зауваження.

Найбільш зухвало поводився пасажир авто. Через це житель Львова звернувся до поліції. У підсумку патрульні зупинили машину на вулиці Кульпарківській.

Водієм авто виявився 26-річний мешканець Донецької області. Також агресивно поводився 20-річний мешканець міста Одеси.

Осіб супроводили у Львівське районне управління поліції №1. Там молодий чоловік отримав від дільничного протокол за хуліганські дії. Їх перевірили на причетність до ворога. Після завершення усіх дій охоронцями правопорядку, водій та усі пасажири отримали повістки,

– зазначили правоохоронці.



Авто, яке зупинила поліція / фото правоохоронців

Що цьому передувало