Один із депутатів Підволочиської селищної ради Петро Федорович розповів, що таким було рішення голови, хоч була пропозиція надати їм слово одразу. Повістки депутати та голова отримали 5 травня на 41 сесії Підволочиської селищної ради.

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Що відомо про повістки на сесії

Після невеликого вступу було вручено повістки голові та усім присутнім чоловікам депутатам Підволочиської селищної ради віком від 18 до 60 років,

– розповів депутат.

Петро Федорович повідомив, що загалом у Підволочиській селищній раді 26 обранців. Він пояснив виданню ZAXID.NET, що 5 травня на сесії було 16 депутатів, з них повістки отримали четверо. Також її дали голові Підволочиської селищної ради.

Петро Федорович розповів, що він також одержав повістку. Окрім того, їх представники військкомату мали вже заготовлені.

"Одну з них мені вручили теж. Після того як закінчилася сесія, я одразу зразу пішов у наш місцевий відділ Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підготовки. Там в мене уточнили дані і все", – розповів Петро Федорович.

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